Video "Drei Redakteure, drei Meilensteine: Echtzeit-Strategie" zu 4Players-Talk für Spielkultur

Kalle_Wirsch schrieb am 28.04.2021 um 22:56 Uhr

Sehr gut, dass ihr auch mal die wahren Klassiker besprecht

Hier meine Lieblinge

Homeworld - gut

Populous - Für mich das erste Echtzeit-Strategiespiel

Warcraft (2) weil erstklassik ausgewogen

Starcraft - erstmals Liga und das richtig gut und ausgewogen

Ja, man muss das um erfolgreich zu spielen "das Spiel lesen" können. Gewissen Signale lassen auf die Build-Order des Gegners erkennen und man muss das dann halt kontern. Und Mikro-Management können. Und Gelände macht bereits einen riesigen unterschied.

Dadurch kommt aber auch viel auf die Karte an und man Karten so bauen das typische Taktiken wie Zerg-Rush oder Hydra Rush einfach nicht mehr geht oder nur in Kombi mit Spieler-Gruppen, die auch Air-Units bauen. Und nein in Starcraft muss die KI nicht cheaten. Da kommen einfach Spiele wie Command und Conquer oder viel spätere Titel einfach nicht mit.

Tipp:

Echtzeit-Strategie in denen man sich entspannen kann. Hmm sind vermutlich keine Echtzeitstrategie-Spiele. sondern vermutlich "pausierbar" also keine Echtzeitstrategiespiele. OK im Kampagnen Modus ok, da kann man auch entspannen.