Video "Video-Test" zu Hunt: Showdown - 4Players.de

Hunt: Showdown ist nichts für jene, die nur zwischendurch in einem Online-Spiel ballern wollen. Dazu dauert das Freischalten aller Fähigkeiten zu lange und dazu segnet man auch zu schnell das Zeitliche. Aber die Beutejagd ist ein hervorragender kompetitiver Shooter für alle, die sich intensiver damit beschäftigen wollen. Da ist zum einen der fesselnde Schauplatz, der nicht nur als Tapete zum Vorbeilaufen dient, sondern in dem gefährliche Kreaturen ein umsichtiges Vorantasten fordern und wo jedes Geräusch die eigene Position lauernden Mitspielen verraten könnte. Da ist zum anderen eine spannende Jagd auf starke Bosse, die fette Beute verspricht und auf die ganz nebenbei auch alle anderen Jäger scharf sind. Das Tüpfelchen auf dem i ist schließlich die gefühlte „Schwere“ der alten Waffen und Fallen. Denn so verkommt Hunt: Showdown nicht zum profanen Rumlaufen-und-Schießen, sondern belohnt geübtes Können und ein überlegtes Vorgehen. Anspruchsvolle Spieler sollten deshalb mindestens einen Blick riskieren!