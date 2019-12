Video "Switch-Trailer" zu The Talos Principle - 4Players.de

Ehre wem Ehre gebührt: Ich habe "The Talos Principle" schon letztes Jahr auf dem Rechner verschlungen und das Rätselspiel in rein englischer Lokalisierung mit satten 88% bewertet. Jetzt ist komplette deutsche Sprachausgabe dabei und vor allem die Erweiterung "Road to Gehenna" enthalten, die den Kopf nochmal so richtig zum Qualmen bringt. Zwar macht die Kulisse auf PlayStation 4 keine Sprünge, aber dieses Paket ist Platin wert. Freut euch auf anspruchsvolle Knobelei à la Portal und eine interessante Geschichte, die das Menschsein thematisiert. Das Spiel von Croteam macht nicht nur angesichts der vielfältigen Rätsel neugierig, die einem hinsichtlich Timing und Kombinationsgabe alles abverlangen. Auch aufgrund der Story rund um künstliche Intelligenz, die nicht nur zum Nach-, sondern zum Mitdenken angeregt: Das eigene Handeln wird kommentiert und man muss in philosophischen Fragen auch Stellung beziehen. Schade ist nur, dass die beiden hoch interessanten erzählerische Ebenen nicht noch besser in das Lösen der Aufgaben integriert wurden. Aber auch so wird man mit drei möglichen Enden sowie einem Sammelsurium an cleveren Logik- und Physikaufgaben über mehr als fünfzehn Stunden ausgezeichnet unterhalten.