Pacer geht heute für PC und PlayStation 4 an den Start. Die Xbox-One-Version folgt "etwas später". Pacer ist ein kampfbetontes Anti-Gravity-Rennspiel, in dem die Spieler in einer Reihe an Einzelspieler-Modi oder mit bis zu zehn weiteren Spielern über den Online-Multiplayer um die Wette rasen (inkl. Online-Ranked-Modus).