Gibbous - A Cthulhu Adventure



Loading Loading 1:15 Min.

Launch Date Reveal Trailer

Am 7. August wird Gibbous - A Cthulhu Adventure für PC via GOG.com und Steam erscheinen. Das Spiel von Stuck In Attic ist ein "komödiantisches kosmisches Horrorabenteuer" als klassisches…

14.07.2019

Views: 78