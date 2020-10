Video "Versus - Free Multiplayer Trailer" zu SpellForce 3 für PC

Spellforce 3 kämpft im Test vor allem mit sich selbst: Ständige Bugs und nervige Designmacken verhindern ein Eintauchen in die durchaus stimmungsvolle Welt, die vor allem durch ihre guten Dialoge und hübsche Kulisse getragen wird. Immerhin: Die brutalen Gamebreaker der Vorab-Fassung, die definitiv für ein „Mangelhaft“ gesorgt hätten, sind uns nicht mehr begegnet. So bewegt sich das Action-Rollenspiel durch die freie Charakterentwicklung, coole Zauber und eine interessante, wendungsreiche Handlung zwar durchaus im guten Bereich, die Echtzeit-Strategie leidet aber unter ihren weitestgehend oberflächlichen Spielmechaniken, nicht funktionierenden Formationen und einer zum Teil fürchterlichen Wegfindung. Da beide Mechaniken in der Kampagne gleichermaßen viel Raum einnehmen, hinterlässt das Debüt von Grimlore Games nur einen befriedigenden Eindruck – und hätte angesichts von acht Patches in vier Tagen seit Release vermutlich erst im Januar 2018 erscheinen sollen.