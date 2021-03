In Rocket League wird die dritte Saison am 7. April 2021 angepfiffen. In dem Zusammenhang erscheint auch ein Update, mit dem das DFH Stadium (Rennstrecke) überarbeitet wird. "Die klassische Arena wurde mit einer Rennstrecke und allem Prunk ausgestattet, den man an einem Rennsonntag an der Strecke erwarten kann", schreiben die Entwickler.