Enter the Gungeon: A Farewell to Arms - Launch Trailer

Für Enter the Gungeon ist das letzte Update "A Farewell to Arms" auf PC, PS4, Switch und Xbox One veröffentlicht worden. Das Update umfasst zwei neue spielbare Gungeoneers (The Paradox und The Gunslinger), eine geheime Etage mit einem neuen Boss, den zusätzlichen Regenbogenmodus und eine Ladung neuer Waffen und Gegenstände.