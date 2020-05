Video "Definitive Edition - Official Launch Trailer" zu Mafia 3

Mafia 3 ist ambitioniert. Doch Hangar 13 hat sich vollkommen überhoben. Während die Zwischensequenzen mit zum Besten gehören, was man derzeit neben Uncharted 4 genießen kann und die Rachemär zwar nicht außergewöhnlich ist, aber dennoch stimmungsvoll erzählt wird, bleibt das Spiel in der offenen Welt nach anfänglicher Euphorie zunehmend hinter den Erwartungen zurück. Es fängt stark an und lässt dann stark nach, bevor es sich im letzten Drittel wieder weitgehend fängt. Die Missionen sind bis auf viel zu wenige Ausnahmen redundant, geben einem aber immer die Option, schleichend oder im Rahmen eines passablen Deckungsshooters vorzugehen. Doch vor allem Ersteres ist dank der sehr schwachen KI viel zu mächtig und verliert dadurch auch schnell Spannung. Dazu gibt es technische Probleme (in erster Linie auf Konsolen), vollkommen belanglose Sammeleien und das Gefühl, dass Hangar 13 nicht genau wusste, wohin man abseits der Inszenierung wollte, die mich letztlich trotz mechanischer und spielerischer Defizite immer wieder ans Pad gelockt hat. Mal fühlt es sich so an, als ob man Richtung Grand Theft Auto gehen wollte, dann wiederum scheint es, als ob man sich an Assassin’s Creed orientiert – ohne auch nur irgendwie an die vermeintlichen Vorbilder heranzureichen. Und das ist das größte Problem: Hatten die Vorgänger noch eine eigene Identität, ist Mafia 3 im Gegensatz zu seinem markanten Protagonisten, der definitiv mehr verdient hätte, nur noch ein belang- und zumeist gesichtsloser Action-Spielplatz.