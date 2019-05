Video "Demos der PC-Versionen" zu Quantic Dream - 4Players.de

Quantic Dream hat konkretere Angaben zu der Veröffentlichung der PC-Versionen von Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human bekannt gegeben.

Heavy Rain wird am 24. Juni 2019 für 19,99 Euro erscheinen. Beyond: Two Souls wird am 22. Juli 2019 für 19,99 Euro erhältlich sein. Detroit: Become Human ist für "Herbst 2019" geplant. Jeweils ein Monat vor der Veröffentlichung jedes Spiels wird eine Demo zur Verfügung stehen.