Edge of Eternity: Walkthrough Trailer

Vor dem Early-Access-Ende von Edge of Eternity am 8. Juni 2021 geben Indie-Entwickler Midgar Studio und Publisher Dear Villagers in einem achtminütigen Trailer einen Überblick über Japan-Rollenspiel. Kommentiert wird das Video von Micah Solusod, der Daryon (Hauptfigur) seine Stimme leiht.