505 Games wird am 18. Juni 2019 die digitale Fassung von Bloodstained: Ritual of the Night auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Die Switch-Umsetzung wird am 25. Juni 2019 folgen. Die physischen Box-Versionen für den Einzelhandel sollen am 21. Juni 2019 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One und am 27. Juni 2019 für Nintendo Switch in den Regalen stehen.