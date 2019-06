Bloodstained: Ritual of the Night ist als digitale Downloadversion für PC (Steam und GOG), PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Die Einzelhandelsversion für PlayStation 4 und Xbox One folgt am 20. Juni. Die Switch-Umsetzung wird in digitaler Form am 25. Juni und als Box-Version am 27. Juni verfügbar sein. Alle Standardversionen kosten 39,99 Euro.