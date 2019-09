Video "What's Next for PSVR" zu PlayStation VR - 4Players.de

The Last Of Us 2



Loading Loading 3:02 Min.

Termin-Trailer

The Last of Us 2 wird am 21. Februar 2020 exklusiv für PlayStation 4 erscheinen. Die Ankündigung des Releasetermins ist bei der heutigen Ausgabe von State of Play mit einem neuen Trailer aus dem…

24.09.2019

Views: 1071