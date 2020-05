The Last Of Us Part 2: State of Play

Sony und Naughty Dog haben in der heutigen Ausgabe von State of Play einen ausführlichen Blick auf The Last of Us Part 2 auf PlayStation 4 gewährt. In dieser fast 25-minütigen Episode gibt Neil Druckmann (Game Director) einen "umfangreichen Einblick" in das Spiel, die Welt und die Bedrohungen - auch auf die Neuerungen gegenüber The Last of Us geht er ein.