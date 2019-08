Indivisible wird am den 8. Oktober 2019 weltweit digital und im Einzelhandel in Nordamerika für PC, Mac, Linux, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Am 11. Oktober erfolgt die globale Veröffentlichung der Einzelhandelsversion. Die Switch-Umsetzung folgt in diesem Jahr. Die PC-Version wird 39,99 Euro kosten.