Video "Animated Opening (by Studio Trigger and Titmouse)" zu Indivisible - 4Players.de

Indivisible: Animated Opening (by Studio Trigger and Titmouse)

Das vollständige animierte Einleitungsvideo von Indivisible ist von 505 Games (Publisher) und Lab Zero Games (Entwickler) veröffentlicht worden. Das etwas mehr als zwei Minuten lange Intro entstand bei Titmouse (Avatar: The Last Airbender, Nick Kroll's Big Mouth) und Studio Trigger (Little Witch Academia). Die Musik sowie der gesamte Soundtrack des Spiels stammen von Hiroki Kikuta (Secret of Mana, Soul Calibur 5).