Techland hat in der zweiten Episode von Dying 2 Know die Infizierten, die Gegnertypen (neu: Revenant) und deren Transformationsprozess aus Dying Light 2 - Stay Human näher vorgestellt. Das Studio teilte ebenfalls mit, dass David Belle in die Entwicklung involviert ist und einer Figur sein Antlitz leihen wird. Er gilt als Begründer des Parkour.