The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3



Spielszenen-Trailer

NIS America stellt das Kampfsystem-Trailer aus The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3 im folgenden Trailer näher vor. Das Rollenspiel wird am 27. September 2019 für PlayStation 4 erscheinen.

04.07.2019

