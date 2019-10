Video "Neue Spiele im Oktober 2019" zu PlayStation Now - 4Players.de

Auch wenn mich PlayStation Now positiv überrascht hat, wird dennoch deutlich, dass Game-Streaming immer noch in den Kinderschuhen steckt – vielleicht sogar noch mehr als VR. Sony schafft es zwar, dass viele Titel aus der riesigen Bibliothek trotz der unvermeidlichen Eingabe-Verzögerung prinzipiell gut funktionieren, aber die dafür nötigen Kompromisse bei Grafik und Sound sind mir aktuell viel zu groß. Ich habe schon immer viel Wert auf eine saubere Technik gelegt. Auch heute wünsche ich mir von Spielen im Idealfall ein knackscharfes Bild, hohe Bildraten und eine kristallklare Audio-Ausgabe in einer multidirektionalen Abmischung. Das kann mir PlayStation Now derzeit alles nicht bieten. Qualitativ ist Sonys Game-Streaming auf jeden Fall ein Rückschritt! Neben technischen Aspekten wird dabei auch der Spielkomfort in Mitleidenschaft gezogen, wenn etwa die Steuerung nicht mehr ganz so reaktionsfreudig ausfällt wie man es vielleicht kennt und erwartet. Ich bin aber auch jemand, der heute immer noch jederzeit die Blu-ray den Streams von Netflix & Co vorziehen würde und lieber zur CD greift anstatt sich den Hörgenuss eines Albums über die Anlage mit mageren 128 kbit/s MP3s zu verderben. Wer keinen großen Wert auf Top-Qualität legt, niemals eine PS3 besessen hat und sich auch mit der mehr oder weniger ausgeprägten Eingabe-Verzögerung arrangieren kann, findet dank der großen Titel-Auswahl aber ein durchaus ansprechendes, aber nicht unbedingt günstiges Angebot. Interessanter könnte es werden, wenn Sony in Zukunft neben Streams tatsächlich auch die Download-Versionen der Titel anbieten und den Service auch mit aktuelleren Spielen sowie einer Unterstützung von mehr Geräten aufwerten würde. Mir hat die Testwoche jedenfalls gereicht und ich sehe derzeit keinen Grund, warum ich wieder zum Game Streaming zurückkehren sollte.



Einschätzung: befriedigend