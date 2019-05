The End is Nigh!



Loading Loading 0:48 Min.

Launch Trailer (PS4)

Nicalis hat das 2D-Jump'n'Run The End is Nigh! von Edmund McMillen (Super Meat Boy, The Binding of Isaac) und Tyler Glaiel (Closure) am 30. April 2019 auch für PlayStation 4 veröffentlicht.

03.05.2019

Views: 77