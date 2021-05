The Witcher: Old World



Loading Loading 3:39 Min.

Trailer

Bei Kickstarter wird aktuell The Witcher: Old World finanziert. Das Brettspiel in der Welt von The Witcher vom Go-On-Board-Verlag in Zusammenarbeit mit CD Projekt Red war schon nach 19 Minuten erfolgreich und…

27.05.2021