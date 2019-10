Video "Launch Trailer" zu Deliver Us The Moon - 4Players.de

Nun wäre Deliver Us The Moon: Fortuna auch mit einem Finale, welches das Abenteuer so fortführt, wie man es in den ersten sechs Stunden erlebt, kein richtig gutes Spiel. Dafür fehlt es der Erzählung an den plastischen Kulissen eines Tacoma und der spielerischen Qualität eines What Remains of Edith Finch. Es wäre aber ein im besten Sinne befriedigendes, weil NeokeN trotz kleiner Abstriche eine glaubwürdige Science-Fiction erschafft, die die Reise zum Mond als umfassendes, abwechslungsreiches und bodenständiges Abenteuer darstellt. Doch auch ein Independent-Team kann doch gerade ein Erzählspiel nicht ohne den Ausgang der zentralen Geschichte anbieten! Man stelle sich vor, Red Dead Redemption 2 würde nach der Hälfte erst mal aufhören... Auch wenn das fehlende Ende kostenlos nachgeliefert wird: Im aktuellen Zustand fehlen Deliver Us The Moon unabdingbare Inhalte. Und als normal verkauftes Spiel ist es damit leider mangelhaft.