Zu den vier Spielen, die Xbox-Spieler mit einer aktiven Gold-Mitgliedschaft (Xbox Games with Gold) im September 2019 erhalten werden, gehören Hitman: The Complete First Season und We Were Here. Sowohl Earth Defense Force 2025 als auch Tekken Tag Tournament 2 stehen auf Xbox 360 und Xbox One (via Abwärtskompatibilität) zur Verfügung.