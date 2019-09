Tembo the Badass Elephant und Friday the 13th: The Game gehören im Oktober 2019 zu dem Aufgebot von Xbox Games with Gold auf Xbox One. Spieler mit einer aktiven Gold-Mitgliedschaft erhalten ebenfalls Zugriff auf Bolt und Ninja Gaiden 3 - Razor's Edge auf Xbox 360 und Xbox One (via Abwärtskompatibilität).