Die ersten Spiele bei Xbox Games with Gold im Jahr 2020 bzw. für Spieler mit einer aktiven Gold-Mitgliedschaft sind Styx: Shards of Darkness und Batman: The Telltale Series für Xbox One. Für Xbox One (via Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 sind Tekken 6 und LEGO Star Wars 2: Die klassische Trilogie dabei.