Microsoft hat die vier Spiele bekanntgegeben, die im März 2020 für Spieler mit einer aktiven Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft oder dem Xbox-Game-Pass-Ultimate bereitgestellt werden. Im Rahmen von Xbox Games with Gold sind Batman: The Enemy Within - The Complete Season und Shantae: Half-Genie Hero für Xbox One verfügbar. Auf Xbox One und Xbox 360 können Castlevania: Lords of Shadow 2 und Sonic Generations runtergeladen werden.