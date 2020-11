Auch im Dezember 2020 bekommen Xbox-Spieler mit einer aktiven Games-with-Gold-Mitgliedschaft - wie immer - Zugriff auf zwei Titel für Xbox One sowie Xbox Series X/S und zwei weitere Spiele für Xbox 360, die man dank Abwärtskompatibilität auch auf den moderneren Xbox-Konsolen spielen kann. Im Aufgebot sind The Raven Remastered, Bleed 2, Saints Row: Gat out of Hell und Stacking.