Video "Operation Exodus Update Trailer" zu Insurgency: Sandstorm

Ein echter Geheimtipp ist Insurgency: Sandstorm natürlich nicht, denn schon der Vorgänger und die davor veröffentlichte Source-Modifikation haben gezeigt, wie gut New World Interactive die Mischung aus Simulation und schnellem Online-Shooter beherrscht. Es braucht eine Weile, bis man alle Besonderheiten verinnerlicht, dann genießt man allerdings ausgesprochen packende Gefechte. Mir gefallen vor allem die realitätsnahe Handhabung der Waffen sowie der überwiegende Verzicht auf künstliche Einblendungen. Übersicht und Teamplay werden damit ebenso belohnt wie das sinnvolle Zusammenstellen einer individuellen Ausrüstung. Weil man nicht ständig an die Hand genommen wird, wird man stärker als sonst ins eigentliche Geschehen gesogen. Den taktischen Anspruch kann man dadurch umso mehr genießen. Dass Insurgency unseren Gold-Award trotzdem verfehlt, liegt an ärgerlichen technischen Problemen besonders im kooperativen Spiel gegen die KI und vor allem an der fehlenden Abwechslung: Der Kampf um Stellungen ist trotz verschiedener Modi stets der gleiche und auch die für sich genommen hervorragenden Karten ähneln sich untereinander doch sehr. Ich hoffe daher, dass in Zukunft z.B. weitläufige Außenareale oder größere Gebäude hinzukommen. Doch Startschwierigkeiten hin oder her: Sandstorm gehört zu den Besten seiner Art und ich bin gespannt, wie gut New World die für 2019 angekündigte Konsolen-Umsetzung gelingt!