Book of Demons: Konsolen-Trailer

Book of Demons wird auch für Konsolen veröffentlicht. Das Hack-&-Slash mit Deckbau-Elementen im Papercraft-Stil wird am 30. April 2020 für PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen (Preis: 24,99 Euro). Um die Konsolen-Umsetzungen kümmern sich Sonka und 505 Games. Die ursprüngliche Version stammt von Thing Trunk. Die PC-Version hatte Ende 2018 den Early Access verlassen.