Video "Teaser-Trailer" zu Oddworld: Soulstorm für PC - 4Players.de

ChrisJumper schrieb am 13.08.2019 um 16:33 Uhr

Das ist so ein Titel bei dem ich nicht genau weiß ob das Konzept noch funktioniert und fesselt. Ich denke sie machen leider den Fehler das sie die Neueinsteiger nicht mit in das Universum rein bekommen, aber mal sehen. Von der Engine her finde ich es ja schon ganz ok, auch wenn mich diese Filmtechnik nervt, und die Spielszenen nicht direkt zeigt sondern leicht verborgen hinter einem grauen Schleier.