Gearbox Software und 2K Games wollen mit dem Trailer auf den Wahnsinn in dem Actionspiel einstimmen. Der Shooter-Looter wird am 13. September 2019 um 00:00 Uhr (CEST / MESZ) auf PlayStation 4 und Xbox One freigeschaltet. Eine Stunde später sind die PC-Spieler dran: Um 01:00 Uhr geht es am 13. September 2019 los. Der Preload der Daten soll etwa 48 Stunden vorher als Download zur Verfügung stehen.