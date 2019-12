Video "Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot Gameplay" zu Borderlands 3 - 4Players.de

Die gemeinsame Beutejagd hat sich in den vergangenen zehn Jahren zu einem prägenden Merkmal vieler Shooter gemausert und tatsächlich ist es auch im vierten Borderlands motivierend, die einfallsreichen Waffen auszuprobieren. Es fühlt sich toll an, eine perfekt zum eigenen Spielstil passende Ausrüstung zusammenzustellen! Dazu kommen eine Charakterentwicklung, mit der man über viele starke Fähigkeiten ein individuelles Alter Ego erschafft, eine Reihe interessanter Bosskämpfe sowie das nach wie vor unterhaltsame Szenario – dessen Geschichte, Charaktere und Gags allerdings mehr die Vorgänger nachahmen, anstatt selbst zu zünden. Überhaupt wirkt dieses Borderlands ein wenig wie aus der Zeit gefallen. Das liegt z.B. an dem enorm zeitaufwändigen Aufsammeln wichtiger Munition und Beute, bevor man in einem unangenehm trägen Menü fast alles ohnehin als Schrott deklariert, während man in den weiten Levelschläuchen nur wenige so richtig interessante Punkte findet. Zu allem Überfluss stehen technische Fehler sowie eine teils unhandliche Steuerung der sorgenfreien Kammerjagd im Weg. So lässt nicht nur die Bildrate zu wünschen übrig, man wundert sich auch über den umständlichen Waffenwechsel, während sich lokale Koop-Spieler über häufiges Stottern ärgern. Keine Frage: Auch Borderlands 3 ist ein motivierender Loot-Shooter. Begeisterung löst er heute und in dieser Form allerdings nicht aus.