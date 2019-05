Video "Konsolen-Trailer" zu Northgard - 4Players.de

Mit Northgard ist Shiro Games ein gutes Aufbau-Strategiespiel gelungen, das im Vergleich zu Siedler und Co. kompaktere Partien bietet, da Aufbau und Wirtschaft nur an der Oberfläche kratzen. Die Anzahl der Gebäude ist überschaubar und es gibt keine Rohstoffe, die zu anderen Produkten weiterverarbeitet werden können. Dafür haben die putzigen Wikinger mit moderatem Wuselfaktor andere Vorzüge. Durch die direkte Steuerung der Einwohner, den stetigen Expansionsdrang, mehrere Siegbedingungen, sechs Clans mit eigenen Vorzügen, viel Mikromanagement und allerlei Mechaniken (Zufriedenheit, Handel, Ruhm, Forschung, Sommer/Winter-Wechsel etc.), die oft hervorragend ineinander greifen, sind die Partien ziemlich kurzweilig - wobei manche Zufallsereignisse das ruhige Spieltempo stark anfachen können. Die KI-Gegner sind übrigens auf dem mittleren der drei Schwierigkeitsgrade durchaus kompetente und fordernde Kontrahenten. Nach der elf Missionen langen Einzelspieler-Kampagne, die überraschend gut die Spieleinführung mit einer Rache-Geschichte verwebt und mehreren Multiplayer-Partien stellt sich jedoch eine gewisse Alltagsroutine ein - vor allem zu Beginn der Matches. Spätestens dann wird deutlich, dass Northgard etwas mehr Tiefgang und Early-Access-Zeit gutgetan hätte, da die Ausbalancierung der Siegbedingungen nicht richtig passt. So sind Handels- und Wissenschaftssiege zu leicht zu erringen. Alles in allem ist das Spiel trotz guter Ansätze keine langfristige Alternative für darbende Siedler-Spieler oder Aufbau-Strategen, sondern vielmehr ein putziger, kurzweiliger und unterhaltsamer Snack.