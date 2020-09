The Last Campfire



Die Macher von No Man's Sky toben sich in ihrem neuen Abenteuerspiel The Last Campfire kreativ aus. Im Video-Test tauchen wir auf dem iPad in eine geheimnisvolle Welt voller Rätsel und putziger Wesen ab.

03.09.2020

