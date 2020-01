Video "Alpha 3 New Features Overview" zu Dual Universe für PC

One Punch Man: A Hero Nobody Knows



Loading Loading 0:52 Min.

Character Trailer

Bandai Namco Entertainment und Spike Chunsoft stellen drei weitere Charaktere aus dem am 28. Februar 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinenden Anime-Beat'em-Up One Punch Man: A Hero Nobody Knows vor.

30.01.2020

Views: 55