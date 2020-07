Video "Optimized for Xbox Series X Announce" zu Ori and the Will of the Wisps

Mit Ori and the Will of the Wisps setzen die Moon Studios tatsächlich noch einen drauf. Das direkte Kämpfen, Bohren, Schwingen und viele andere Fähigkeiten erzeugen einen unheimlich fesselnden Spiel-Rhythmus! Auch visuell konnte sich die ausladende, sehr abwechslungsreiche Welt steigern: Viele wankende Holz-Balken, Waldpilze oder zuckende Insektenflügel geben derart feinfühlig nach, dass man wirklich das Gefühl bekommt, eine lebendige Welt zu erkunden! Der gutmütigere Schwierigkeitsgrad mit automatischen Speicherpunkten zieht später angenehm an, was dank der tollen Balance nur selten zu Frust führt. Hinzu kommt das neue Splitter-System mit besserer Anpassung an meinen Spielstil. Hier und da bemerkt man allerdings, dass sich das Team technisch ein wenig übernommen hat: Auf dem PC sind mir nur selten Bugs begegnet, auf der Xbox One X schon deutlich häufiger. Außerdem leidet dort das komplette Spielgefühl unter Streaming-Rucklern oder gelegentlichem Schluckauf bei der Performance. Die Unterschiede sind nicht dramatisch, doch als ich einmal die PC-Fassung erlebt hatte, wollte ich nur ungern wieder zur Konsole wechseln. Unterm Strich ist Ori and the Will of the Wisps trotzdem eine wahre Perle in der Welt der offenen Plattformer!