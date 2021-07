Video "Patch Report 13.1 - New features coming!" zu PUBG: BATTLEGROUNDS

In PUBG: BATTLEGROUNDS (neuer Name für PlayerUnknown's Battlegrounds) wird Saison 13.1 am 4. August für PC und am 12. August starten. Mit dem Update werden einige Verbesserungen an der Karte Taego vorgenommen. So wird z.B. ein Geheimraum eingeführt, der zufällig auf der Karte erscheint und einige der besten Ausrüstungsgegenstände enthält, die die Spieler finden können. Bevor man den Geheimraum betreten kann, muss man aber erst einen Schlüssel finden. Auch die Sanhok-Karte wird angepasst.