Die 11 bit studios haben die drei Frostpunk-Erweiterungen für PlayStation 4 und Xbox One in einem Rutsch veröffentlicht: The Last Autumn (Der letzte Herbst; 16,99 Euro), On The Edge (Auf Messers Schneide; 12,99 Euro) und The Rifts (Die Gräben; 4,99 Euro). Die Downloadinhalte können separat oder im Season Pass für 24,99 Euro gekauft werden.