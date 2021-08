Video "Trailer: Eine Reise des Schicksals" zu New World für PC

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt



Loading Loading 1:50 Min.

Toreador Trailer | gamescom 2021

Sharkmob hat angekündigt, dass sein actiongeladenes, kostenlos spielbares Battle-Royale Vampire: The Masquerade - Bloodhunt am Dienstag, 7. September auf Steam in den Early Access startet.

26.08.2021