Piranha Games gibt im knapp vier Minuten langen Video einen Überblick über MechWarrior 5: Mercenaries, das am 10. Dezember 2019 im Epic Games Store für PC erscheinen wird. Demonstriert werden die zerstörbare Umgebung, die ausführliche Verbesserung bzw. Anpassung der BattleMech-Kampfroboter und die Missionsauswahl via Starmap, bevor in einer weiteren Mission die Mechs ihre Waffen sprechen lassen.