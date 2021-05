Video "Xbox-Trailer" zu MechWarrior 5: Mercenaries

Hier war viel mehr drin! Sicher: Technisch fällt bei MechWarrior 5: Mercenaries niemandem die Kinnlade auf den Boden. Aber grundsätzlich fängt Piranha Games recht überzeugend dieses Gefühl ein, einen mächtigen Stahlkoloss über Stock und Stein zu schieben. Sehr verschiedene Mechs bringen dabei Abwechslung ins Spiel, während Taktiker nicht nur an der Zusammenstellung ihrer Ausrüstung feilen, sondern auch eine sorgfältig ausgewählte Crew zusammenstellen. Die freie Wahl von Mission und Auftraggeber sowie daraus entstehende Vor- und Nachteile teile befeuern zudem die Kampagne – laufen sich aber auch schnell tot. Jede Mission fühlt sich nahezu gleich an und den befeindeten Fraktionen fehlt jedweder Charakter, sodass man müde stets dasselbe macht, anstatt mit Leidenschaft dabei zu sein. Hinzu kommen technische und inhaltliche Versäumnisse an ganz verschiedenen Stellen, zu denen vernachlässigte Joysticks und Gamepads, eine grundsätzlich nicht logische Steuerung, seltsames KI-Verhalten, ein unsinniger Koop-Modus sowie eine etwas umständliche Menüführung zählen. Wer es ohne klassische Mech-Action partout nicht aushält, kann einen Blick riskieren. Erwartet nur nicht, dass diese Stampfer einen tiefen Eindruck hinterlassen.