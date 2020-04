Xbox One X: Cyberpunk 2077 Limited Edition Bundle

Die Cyberpunk 2077 Xbox One X Limited Edition mit 1 TB wird bereits im Juni 2020 erhältlich sein, obgleich das Spiel bekanntlich erst am 17. September 2020 veröffentlicht wird. Auf der Konsole befinden sich im Dunkeln leuchtende Schriftzüge (wie "No Future"), Laser-Gravuren und besondere Artworks. Eine zusätzliche LED wurde ebenfalls verbaut. Ein passender Controller im Cyberpunk-Design ist auch zu sehen.