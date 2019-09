Video "Release Date & Features Trailer" zu Disco Elysium für PC - 4Players.de

Disco Elysium, das Open-World-Rollenspiel vom estnischen Entwicker ZA/UM, wird am 15. Oktober 2019 für PC via Steam und GOG.com erscheinen. Im Mittelpunkt des von Planescape: Torment und Kentucky Route Zero inspirierten Spiels steht ein Detektiv, der in der Stadt Revachol tun und lassen kann, was er möchte.