Golem Gates



Loading Loading 1:28 Min.

Launch-Trailer

Golem Gates wird Ende Mai auf PS4, Switch und Xbox One erscheinen. Auf der PlayStation 4 wird das Spiel am 29. Mai erscheinen. Die Umsetzungen für Switch und Xbox One (mit 4K-Unterstützung auf Xbox One X)…

19.05.2019

Views: 70