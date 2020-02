Video "A Multitude Of Maps DLC Trailer" zu Dungeons 3

Weniger Humor und dafür noch ausgefeiltere Mechaniken – damit könnte Dungeons deutlich effektiver dem erklärten Vorbild Dungeon Keeper 2 nacheifern und vielleicht sogar in Ansätzen in seine Fußstapfen treten. Denn für jede der guten, wenngleich immer wieder nicht konsequent ausgearbeiteten Mechaniken oder Ideen gibt es gleich ein Dutzend unkomischer Gags, die einem das Spiel verleiden können. Der Auf- und Ausbau der unterirdischen Gewölbe ist gelungen, könnte aber noch mehr Facetten bieten. Doch viel problematischer ist, dass hinter der Höhlenoptimierung letztlich nur ein vom Schauplatz angepasster Basisbau steckt, über den man seine Armee rekrutiert, um sie in der Oberwelt in Scharmützel zu führen. Diese wiederum präsentieren sich hektisch und bar jeglicher taktischen Note. Immerhin warten immer wieder interessante Abweichungen des ansonsten auf Standard-Angriffsstrategien ausgelegten Missionsdesigns, das man nicht nur am PC, sondern auch auf PlayStation 4 sowie Xbox One erleben kann. Allerdings ist der Rechner das System der Wahl, da hier sowohl Kulisse als auch Steuerung passen. Dahinter sortiert sich die PlayStation 4 ein, die wie die Xbox One trotz gelungener Bemühungen bei der Pad-Belegung das Nachsehen bei der Kontrolle über Bauvorhaben und Armeebewegungen hat. Die One wird zusätzlich noch durch eine schwache Technik geplagt, die vermutlich (hoffentlich) mit der One X oder besser noch: mit einem weiteren Patch runder läuft. In diesem Zustand zumindest sollte man von dieser Version Abstand nehmen.