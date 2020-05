Kalypso Media wird am 26. Juni 2020 die Dungeons 3 - Complete Collection für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen (Preis: 39,99 Euro). Die Complete Collection umfasst das Basispiel, sämtliche Updates und alle sieben Erweiterungen: Once Upon a Time, Evil of the Caribbean, Lord of the Kings, Clash of Gods, An Unexpected DLC, Famous Last Words und A Multitude of Maps.