Video "Official Gameplay Commentary" zu Alaloth - Champions of the Four Kingdoms

Alaloth ist von Charaktersystem und Spielwelthintergrund ein interessantes Spiel. Das Reisesystem und die grafische Perspektive erinnert mich ein bisschen an das in Entwicklung befindliche "Realms Beyond" und das Kampfsystem an Ultima 7+. Kommt ein bisschen auf die taktische Tiefe und ggf. offline Multiplayerfunktionen mit Freunden an, ob man das zusammen in einer Gruppe wie Divinity Original Sin 2 zocken kann, also in einem Raum dann aufeinander quatschen und zocken und so. Langfristig haut mich Echtzeitkampf nicht mehr vom Hocker, da warte ich gespannt auf den Release von "Realms Beyond" mit der Gruppenreise auf ner großen Map und den Rundenkämpfen.