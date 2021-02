Video "Update 33: New Frontiers - Trailer" zu Deep Rock Galactic

Deep Rock Galactic zeigt, dass eine überraschend einfache Spielidee richtig Spaß machen kann, wenn sie gekonnt und durchdacht umgesetzt wird - natürlich hat bei der Schärfung die lange Early-Access-Phase geholfen. Das kooperative Bergbau-Abenteuer lebt von beeindruckenden und zufällig generierten Untergrund-Welten, in denen es vor Ungeziefer nur so wimmelt. Zugleich ist das Zusammenspiel der verschiedenen Zwergen-Klassen in der Dunkelheit des Planeten immens wichtig, egal ob gegraben, geballert oder hektisch geflohen wird. Erkundung, Erzabbau und die Gefechte gehen eine hervorragende Symbiose ein, die selbst etablierte Koop-Titel wie Vermintide in den Schatten stellt. Zumal es den übergreifenden Perks gelingt, die storylosen Missionen motivierend zu verbinden, obgleich es an Auftragsserien fehlt und der Fortschritt zu langsam in Schwung kommt. Wenn sich das Spielgeschehen in den fünf Missionstypen nicht so sehr wiederholen würde, hätte sich Deep Rock Galactic locker in Gold-Regionen vorbuddeln können. So bleibt es ein richtig gutes Koop-Actionspiel, auf das man in der Abyss Bar anstoßen kann!