There Is No Game: Wrong Dimension



Termin-Trailer (PC)

Am 6. August 2020 wollen Draw Me A Pixel das Point'n'Click-Adventure There Is No Game: Wrong Dimension für PC (Steam) veröffentlichen. Umsetzungen für iOS und Android sollen im Lauf des Jahres folgen.

27.07.2020

